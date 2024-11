Mare Group, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nei 9 mesi

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso idel 2024 con unpari a 29,8 milioni di euro, in crescita di 3,7 milioni (+14% YoY) rispetto al 30 settembre 2023. Isono pari a 24,5 milioni di euro, in crescita del 31%, con una positiva performance per tutte e tre le linee operative (Applied Engineering, Digital Services e Tech Platforms).Prosegue l’incremento della redditività conpari a 7,4 milioni di euro, in crescita del 23%, conche sfiora il 25% attestandosi al 24,8% rispetto al 23,0% del 30 settembre 2023, grazie alla gestione ottimizzata dei costi operativi conseguente le operazioni di efficientamento della struttura societaria, nonché alle strategie sulle vendite."I dati del terzo trimestre 2024 confermano il trend positivo che abbiamo tracciato nel corso dell’anno corrente e la bontà delle scelte strategiche attuate, non solo in termini di vendite ma anche in termini di sviluppo prodotto e organizzazione, come dimostra l’incremento della redditività e la riduzione della PFN - ha commentato l'- Tali risultati ci rendono fiduciosi verso il futuro e ci avvicinano ai valori previsionali delineati nelle Guidance 2024".Al 30 settembre 2024 laè pari a 17,9 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto al 30 giugno 2024 (19,1 milioni) che al 31 dicembre 2023 (25,6 milioni, con una riduzione di 7,7 milioni), dimostrando la capacità del Gruppo di generare cassa anche a fronte degli investimenti di natura straordinaria.