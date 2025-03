Golden Goose, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 2024

(Teleborsa) -, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha chiuso ilconpari a 654,6 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all'esercizio 2023, con un'accelerazione della crescita nel quarto trimestre (188,6 milioni di euro, +14%). In termini di aree geografiche, l'EMEA ha rappresentato il 48% dei ricavi netti del periodo, le Americhe il 40% e l'APAC il 12%.I ricavi netti del canalehanno raggiunto 503,6 milioni di euro, rappresentando il 77% del totale nell'esercizio 2024 e crescendo del 18% rispetto all'anno precedente. La crescita del DTC è stata trainata da una combinazione di nuove aperture attrattive e di performance like-for-like positive. Anche il canale online ha registrato una performance brillante, con traffico in crescita, confermando l'eccezionale affinità digitale del brand. Il canaleha realizzato un fatturato netto di 138,3 milioni di euro, pari al 21% del fatturato netto totale del periodo. Questo dato rappresenta un calo del 4% rispetto all'anno precedente, come conseguenza della decisione strategica di continuare a migliorare la qualità della rete distributiva e dell'attenzione a privilegiare la distribuzione diretta, preservare il brand e favorire il DTC.L'è stato pari a 227,3 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all'esercizio 2023, con una marginalità del 34,7% (34% nell'esercizio 2023). L'è stato pari a 163,4 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all'esercizio 2023. Il netè pari a 2,4x (1,8x pre-IFRS), con unadi cassa di 154 milioni di euro."Il 2024 è statoper Golden Goose, con una crescita a due cifre sostenuta dal successo della nostra strategia Direct-to-Consumer e dalla forza del nostro brand e della nostra Community", ha commentato il"Guardando al 2025, restiamo concentrati sull'espansione della presenza retail, sull'arricchimento dell'offerta di personalizzazione e sull'avanzamento delle iniziative di sostenibilità, compreso l'ulteriore sviluppo della nostra Academy e del servizio di riparazione - ha aggiunto - Con un bilancio positivo in chiusura dell'esercizio 2024, siamoin nuove aree geografiche, e a nuove community".