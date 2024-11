Ratti, fatturato nove mesi scende a 61,9 milioni di euro

Ratti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha chiuso idel 2024 conpari a 61,9 milioni di euro, con un decremento di 2,7 milioni (-4,2%) rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.Ilè motivato, principalmente, dai risultati del polo(-1,5 milioni, pari al -49,5%) ed(-1,1 milioni, pari al -65,3%), che non sono riusciti a confermare le performance dell'anno precedente. Andamento positivo delle vendite dei poli Luxe (+0,5 milioni, pari al +1,4%) e Carnet (+0,6 milioni, pari al +6,6%).Prosegue il momento di. Il polo Rainbow registra un calo di -0,9 milioni, pari al -13,3%. Il polo Studio, infine, segna una leggera riduzione nelle vendite rispetto al 2023 (-0,3 milioni, pari al -3,0%).L'andamento delle vendite per area geografica evidenzia una crescita in Giappone (+0,4 milioni, +36,9%) e un risultato moderatamente positivo nei paesi europei (+0,2 milioni, +0,8%) grazie soprattutto al mercato francese. Il(-1,7 milioni, -8,1%) e americano (-1,1 milioni, -23,5%) risultano in flessione rispetto all'anno precedente.