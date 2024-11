Somec, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Somec

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 19,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, confermando la" dopo la pubblicazione dei ricavi dei 9 mesi Nonostante gli analisti si aspettino una solida performance nell'ultimo trimestre rispetto ai precedenti alla luce di una base di confronto facile (4Q23 -9,6% anno su anno, l'unico trimestre negativo dell'anno scorso), i cambiamenti contingenti nella scala temporale delle attività sperimentati nel 2Q e ancora nel 3Q mettono a rischio la crescita implicita del +19,2% per l'ultimo periodo. Stanno quindiindicando una crescita del 4Q24 del +10,9% anno su anno che porta i ricavi dell'anno 2024 a circa 371 milioni di euro, invariati rispetto all'anno scorso."Riteniamo che il gruppo sia ben posizionato per sfruttare le opportunità di crescita in diversi mercati e trarre vantaggio dall'integrazione sinergica delle diverse attività - si legge nella ricerca - Il management team collaudato, il mix di leadership nelle attività principali e la diversificazione nei segmenti di crescita, nonché la generazione di cassa sono i punti di investimento chiave della storia. La redditività si sta sviluppando nella giusta direzione, anche grazie alla normalizzazione della base di costo, mentre dal punto di vista organizzativo,, in particolare con la recente aggiunta del CEO Mestieri. Il portafoglio ordini si sta sviluppando bene, come dimostrano i diversi annunci contrattuali recenti".