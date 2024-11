In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che i Presidente della Fed ha frnato sul timing dei futuri tagli dei tassi e dopo una serie di dati macroeconomici contrastanti, seppur in lineea con le attese. Si conferma in flessione dello 0,75% il; sulla stessa linea l'che perde l'1,48% a 5.861 punti. Pesante il(-2,61%); con analoga direzione, depresso l'(-1,73%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,76%),(-2,00%) e(-1,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,08%),(+2,07%),(+1,87%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,94%.Scende, con un ribasso del 4,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,80%.scende del 2,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,89%),(+2,39%),(+2,36%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,24%.Crolla, con una flessione del 7,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,80%.