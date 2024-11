Mercati europei deboli. Milano piatta con balzo Generali dopo i conti

Generali

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, grazie al, grazie alla riduzione dei sinistri e all'aumento dei prezzi che hanno compensato l'impatto da 930 milioni di euro dovuto alle catastrofi naturali.Sul fronte macroeconomico, a settembre nella produzione industriale ha sorpreso al ribasso con una flessione di -0,5% m/m, mentre il PIL preliminare del 3° trimestre ha registrato incrementi di +0,1% t/t e +1% a/a (meno delle attese). Inla lettura finale dell'inflazione armonizzata di ottobre è stata pari a +1,6% a/a (da +1,5% preliminare). In, l'inflazione di ottobre è stata confermata al +0,9% su anno (carrello della spesa al +2%)."Dopo un prolungato periodo di stagnazione, l', mentre continua il processo di disinflazione". Lo si legge nella previsioni autunnali della Commissione europea , che prevedono una crescita del PIL nel 2024 pari allo 0,9% nell'UE (limato da 1% indicato in precedenza) e allo 0,8% nell'area dell'euro.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. L'è sostanzialmente stabile su 2.568,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,58 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +115 punti base, con un calo di 7 punti base, con ilche si posiziona al 3,53%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,02%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.385 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.528 punti. Senza direzione il(-0,08%); in lieve ribasso il(-0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,46%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,33%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,74%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+2,92%),(+2,63%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,24%. In perdita, che scende del 4,37%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,16%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.