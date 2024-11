Cauta la Borsa di New York. Focus sulla Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Tesla

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori che restano puntati sulla politica monetaria su entrambe le sponde dell’Atlantico. In settimana sono attesi glialcuni membri della BCE, in particolare della presidente, e del numero uno della Fed,Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.363 punti; sulla stessa linea, l', che rimane a 5.869 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,07%).Sul fronte societario, focus susulle indiscrezioni rilasciate dalla stampa, secondo cui Trump modificherà le regole sulla guida autonoma.