Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato in attesa degli interventi dei banchieri centrali, in particolare la. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,51%. Peggio fa Piazza Affari, che sconta l'impatto delloche esercitano un peso di oltre l'1% sull'indice principale.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,93%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,85%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%.piatta, che tiene la parità, guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,27%) e si attesta su 33.758 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 35.904 punti.A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,66 miliardi di euro, in calo del 7,94%, rispetto ai 2,89 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,5 miliardi di azioni, rispetto ai 0,54 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.In luce, con un ampio progresso del 2,40%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,32%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,09%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,57%.scende del 2,47%.Calo deciso per, che segna un -2,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%, con l'accoglienza fredda per il piano industriale al 2027.del FTSE MidCap,(+4,48%),(+4,12%),(+3,96%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,40%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,49%.