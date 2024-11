Wall Street prosegue contrastata. Vola Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Tesla

energia

utilities

beni di consumo secondari

Boeing

Apple

Verizon Communication

IBM

Nike

Salesforce

Walt Disney

Goldman Sachs

Walgreens Boots Alliance

Moderna

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

Illumina

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.420 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.895 punti. Sale il(+0,76%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,41%).Gli occhi degli investitori restano puntati sulla politica monetaria su entrambe le sponde dell’Atlantico. In settimana sono attesi gli interventi di alcuni membri della BCE, in particolare della presidente Christine Lagarde, e del numero uno della Fed, Jerome Powell.Sul fronte societario, focus susulle indiscrezioni stampa, secondo cui Trump modificherà le regole sulla guida autonoma.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,06%),(+0,92%) e(+0,88%).Tra i(+3,03%),(+2,04%),(+1,61%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.(+7,90%),(+5,63%),(+5,63%) e(+4,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,13%.