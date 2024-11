Autostrade per l’Italia: nasce Argo Gallerie, piattaforma data driven per monitoraggio tunnel della rete

(Teleborsa) -prosegue il suo impegno per lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie sullaper il monitoraggio delle infrastrutture., la piattaforma di avanguardia del Gruppo già in uso per gli oltre 4000 ponti, viadotti e cavalcavia della rete gestita da, infatti, oggi può mappare e gestire anche i tunnel autostradali. Con, il sistema è stato infatti esteso a 300 tunnel della rete per arrivare a coprire a fine 2024 tutte le 600 gallerie gestite. Entro l’anno, pertanto, tutte le principali infrastrutture della rete di Autostrade per l’Italia potranno dirsi digitalizzate.Argo Gallerie raccoglie e gestisce in tempo reale irelativi alle singole opere anche grazie al supporto della più recente tecnologia che, per esempio attraverso i rilievi effettuati con il, è in grado di creare un gemello digitale di ogni infrastruttura. L’approfondita conoscenza e l’aggiornamento costante dellegarantiscono una visione a tutto tondo dei ponti, dei viadotti e delle gallerie. Grazie alla piattaforma, gli ispettori sono facilitati nell’effettuare un’analisi più puntuale in fase di ispezioni, verificando passo dopo passo la conformità dei risultati con idalle più recenti linee guida ministeriali. Si tratta di una mole notevole di informazioni, considerando che solo per ledella rete Aspi, ogni anno vengono effettuate più di 2.500 ispezioni in loco. Grazie alle stesse informazioni il gestore ha inoltre la possibilità di ottimizzare ladelle eventuali attività da prevedere per l’infrastruttura, anche a beneficio dell’avanzamento dell’imponente piano di ammodernamento avviato dal Gruppo su tutti gli asset.Più in generale, la piattaforma ARGO, creata da, leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di, centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione del Gruppo Autostrade per l’Italia, assicura la massima trasparenza, rendendo simultaneamente disponibili alle strutture tecniche tutte le informazioni inserite e dialogando con l’Nell’ottica di garantire une una conoscenza sempre più approfondita del, Aspi ha sviluppato inoltre un sistema dinamico didelle infrastrutture. Il progetto in parte finanziato dal fondo complementare al Pnrr (Pnc), permette il controllo da remoto tramite sensori IoT installati su ponti, viadotti e gallerie. Il sistema sensoristico è in grado di approfondire il livello di conoscenza delle infrastrutture, analizzandone le risposte e i comportamenti in caso di azioni esercitate da agenti esogeni. Lova dall’analisi delle evoluzioni di componenti strategiche delle infrastrutture sottoposte a carichi di traffico sempre più pesanti, fino al monitoraggio delle risposte delle singole opere colpite da eventi atmosferici severi, come alte temperature ed eventuali dissesti idrogeologici.Leall’interno del progetto rispondono inoltre a una tipologia preponderante sulla rete Aspi, pertanto lo studio portato avanti su un singolo viadotto consente di utilizzare le risultanze anche su altri ponti costruiti secondo lo stesso schema progettuale.Anche gli esiti delconfluiscono nell’ecosistema Argo arricchendone ulteriormente il bagaglio di informazioni. La realizzazione del piano è stata affidata a due controllate Aspi: Tecne ha curato il progetto del layout del sistema, stabilendo cosa monitorare e dove ed analizza i dati. Movyon ha progettato e installato i sistemi di monitoraggio, e sviluppato piattaforma e sala di controllo. L'obiettivo ultimo è disporre del monitoraggio digitale da remoto per 1.246 tra campate e conci di gallerie, per un totale di circa 100 tra ponti/viadotti e gallerie."L’investimento nell’innovazione tecnologica rappresenta un punto strategico del nostro piano di sviluppo, non solo per i servizi che offriamo e potremo offrire ai nostri utenti, ma perché rappresenta uno strumento prezioso per la gestione e l’avanzamento del grande programma di rigenerazione della rete. Le nostre infrastrutture hanno un valore altissimo per la mobilità del Paese perché ne garantiscono i sistemi di interconnessione, con transiti che arrivano in alcuni punti anche a 200 mila veicoli al giorno, valori molto superiori alla media europea. La tecnologia oggi, attraverso il monitoraggio sensoristico e la digitalizzazione, ci consente una conoscenza a tutto tondo del nostro patrimonio infrastrutturale. Solo con questa conoscenza riusciamo ad ottimizzare gli interventi che ciascuna di loro richiede, programmando le attività con lungimiranza e limitando l’impatto sulla fruibilità della rete e quindi sulla mobilità delle persone e delle merci nei singoli territori", è quanto dichiara l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia,