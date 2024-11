Borsa di New York positiva nonostante ritorno timori tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta positiva recuperando parte delle perdite subite la settimana scorsa, ma frenata dai commenti della Fed che non ha fretta di tagliare ancora i tassi di interesse. Cautela anche in vista dei risultati di Nvidia. Chiude con una variazione pari a -0,13% il, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.894 punti. Buona la prestazione del(+0,71%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,05%),(+1,04%) e(+0,85%).Tra i(+2,64%),(+2,01%),(+1,58%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,22%),(+5,62%),(+5,22%) e(+3,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,09 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 6,3 punti; preced. 10,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 217K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1%).