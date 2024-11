Piazza Affari frena i Listini europei che chiudono senza slancio

S&P-500

(Teleborsa) - Finale in rosso per le principali borse europee, sulla crescente tensione nel conflitto russo-ucraino, con i timori di una escalation.Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,058. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.624,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,13%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,67%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,28% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 35.462 punti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 3,19 miliardi di euro, con un incremento di ben 521,4 milioni di euro, pari al 19,53% rispetto ai precedenti 2,67 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi di azioni del 19/11/2024.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,37%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%.In apnea, che arretra del 3,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,18%),(+2,16%),(+1,91%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,78%.