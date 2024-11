CONSOB avvia consultazione con il mercato sulla lista del CdA

Mediobanca

(Teleborsa) - Laha avviato unafinanziario sul contenuto delle disposizioni attuative che l'Istituto è chiamato ad adottare in materia diuscenti, ai sensi della delega introdotta dalla Legge Capitali.Il documento di consultazione pone agli operatori, esaminando, in via preliminare, le principali questioni applicative che scaturiscono dal nuovo articolo 147-ter.1 del Testo unico della finanza, si legge in una nota.Seguirà unache sottoporrà all'attenzione del mercato una bozza di testo con la proposta delle modifiche regolamentari di attuazione, in modo da completare il processo in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi sociali che si svolgeranno nel 2025. La prima consultazione si chiuderà il 5 dicembre.Recentemente il CEO di, ha detto che la società prenderà una decisione sull'eventuale presentazione di una propria lista per il rinnovo del CdA di, in scadenza ad aprile,Con la Legge Capitali approvata quest'anno, il governo ha modificato le modalità di presentazione di una lista per il rinnovo del CdA da parte del board uscente, che ora ha bisogno deled è sottoposta a una seconda votazione su ciascun candidato in assemblea. Inoltre, la lista devea quello dei candidati che saranno eletti.Uno, il Centro di ricerche finanziarie sulla corporate governance dell'Università Cattolica, ha fatto notare che la legge Capitali detta, unica al mondo,e la creazione di posizioni di disturbo, soprattutto se dovesse prevalere un'interpretazione rigida che imponesse l'applicazione del sistema proporzionale puro. Ciò genera "conseguenze paradossali e non desiderabili, tra cui un disincentivo a presentare liste del CdA, che la legge dichiara di voler regolare, non sopprimere".Negli scorsi mesi due organizzazioni che rappresentano gli- l'International Corporate Governance Network (ICGN) e il Council of Institutional Investors (CII) - hannosulla lista del CdA introdotte dalla Legge Capitali. In particolare, l'CII ha detto che le modifiche al processo di nomina degli amministratori rischiano di aggiungere ulteriore complessità senza un beneficio identificabile per gli azionisti.Il sottosegretario all'Economia, a margine di un evento di Assogestioni, ha affermato oggi: "se è vero che il voto di lista non è prassi, possiamo liberamente e serenamente ritenere che. E vi ho fatto solo un esempio - e ho detto voto di lista e non lista del consiglio -, che è uno dei più eclatanti, uno dei primi su cui ci siamo trovati a discutere proprio perché penso sia l'esempio che mette meglio in luce come si possa valorizzare la peculiarità italiana rispetto alla tematica di cui stiamo provando ad occuparci".