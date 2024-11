ESMA chiede pareri al mercato su modifiche a regolamento EMIR 3

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato un(CP) sulle condizioni del Active Account Requirement (AAR) a seguito della revisione del European Market Infrastructure Regulation ().Il regolamento modificativo introduce un nuovo requisito per ledi detenere un conto attivo operativo e rappresentativo presso una controparte centrale (CCP) autorizzata a offrire servizi e attività nell'Unione europea (UE).L'ESMA sta cercando ildelle parti interessate su diversi aspetti chiave dell'AAR, tra cui: tre condizioni operative per garantire che il conto di compensazione sia effettivamente attivo e funzionale, tra cui lo stress test; obbligo di rappresentatività per le controparti più attive; e obblighi di segnalazione per valutare la loro conformità all'AAR.L'ESMA prenderà in considerazione i feedback ricevuti a questa consultazione2025 e mira a presentare la bozza finale di RTS alla Commissione europea entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'EMIR 3.L'ESMA organizzerà un'udienza pubblica il 20 gennaio 2025.