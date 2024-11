Eurotech, Alantra taglia target price e conferma Hold

Alantra

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 1,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 10%.Gli analisti scrivono che Eurotech ha riportato una serie di risultati "challenging" per il 3Q24, con ricavi in calo del 38% a causa di venti contrari prolungati in settori chiave, tra cui automazione industriale e automotive in Germania, nonché l'effetto di destocking in Giappone. Il, evidenziando la necessità di sforzi di ristrutturazione. Nonostante una debole performance di fatturato, la società ha dimostrato resilienza attraverso margini lordi migliorati (56% sulle vendite contro il 49% nel 3Q23), trainati da un mix di prodotti favorevole. L'EBITDA è rimasto in breakeven, riflettendo il successo del suo programma di razionalizzazione dei costi in corso, che mira a risparmi di 4 milioni di euro entro l'anno fiscale 2025 a run rate.Alantra ha, riflettendo un ambiente di mercato più debole del previsto, in particolare negli Stati Uniti e nel segmento Embedded. Allinea le aspettative GM per il 2024 al punto medio delle indicazioni del management per l'anno fiscale 2024 (48-50%). Ha aumentato il debito netto FY24 di 1,2 milioni di euro a 19,7 milioni di euro. Le nuove cifre FY24 implicano un calo del 33% del fatturato del 4Q con EBITDA rettificato in pareggio."Un aumento di capitale di 20 milioni di euro recentemente approvato posizionerebbe Eurotech per rafforzare le sue operazioni negli Stati Uniti tramite M&A, una mossa imperativa a nostro avviso", si legge nella ricerca, dove viene sottolineato che "la visibilità sulle future dinamiche aziendali rimane sbiadita, con gli indicatori attuali che offrono un".