In rosso Wall Street con tensioni geopolitiche. Attesa per conti Nvidia

(Teleborsa) -, in attesa dei. I conti del colosso statunitense dei semiconduttori sono considerati fondamentali per sostenere il rally del comprato dell'intelligenza artificiale. Pesano intanto le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina, specialmente dopo la notizia che l'Intanto, prima della campanella sono arrivateha previsto vendite comparabili e profitti del trimestre delle festività al di sotto delle aspettative di Wall Street, mentreha migliorato la guidance dopo un terzo trimestre in crescita.Tra gli altriha affermato di aspettarsi che i ricavi del 2025 crescessero solo di una percentuale a una cifra media su una crescita della capacità del 3%-4% per l'anno;sta pianificando di ridurre ulteriormente la sua forza lavoro europea di 4.000 posizioni entro la fine del 2027, principalmente in Germania e Regno Unito.Guardando aidi Wall Street, si muove sotto la parità il, che scende a 43.172 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,53%, scambiando a 5.886 punti. In lieve ribasso il(-0,67%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,66%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,15%),(-0,85%) e(-0,68%).Tra i(+2,77%),(+1,33%),(+0,92%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,35%),(+4,01%),(+3,67%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,36%. In apnea, che arretra del 4,53%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,73%.