Mercati, BCE: possibili correzioni improvvise con valutazioni elevate e concentrazione rischio

(Teleborsa) - La crescita economica dell'eurozona rimane fragile, mentre le preoccupazioni sulle prospettive del commercio globale aumentano l'incertezza geopolitica e politica. Inoltre,. Lo scrive la Banca centrale europea () nel Rapporto sulla stabilità finanziaria.I rischi per la crescita economica dell'area euro si sono spostati verso il basso poiché l'inflazione si è avvicinata al 2%, mentre i mercati finanziari hanno sperimentato diversi picchi di volatilità pronunciati ma di breve durata negli ultimi mesi. "Le prospettive per la stabilità finanziaria sono offuscate da unainsieme alla", ha affermato il vicepresidente della BCE Luis de Guindos.Sebbene i mercati finanziari abbiano dimostrato finora di essere resilienti, "", osserva la BCE. Le vulnerabilità sottostanti rendono i mercati azionari e del credito aziendale inclini a ulteriore volatilità. Valutazioni elevate e concentrazione del rischio, soprattutto nei mercati azionari, aumentano le probabilità di bruschi aggiustamenti. Se si materializzassero dinamiche avverse, le non-banks potrebbero amplificare lo stress del mercato date le loro fragilità di liquidità, in alcuni casi unite a un'elevata leva finanziaria e a esposizioni concentrate.Nonostante il calo dei rapporti debito sovrano/PIL dopo l'impennata durante la pandemia, "i", viene sottolineato. La BCE prevede che i costi del servizio del debito sovrano continueranno a salire poiché il debito in scadenza viene rinnovato a tassi di interesse superiori a quelli del debito in essere. Livelli di debito elevati e deficit di bilancio elevati, uniti a un debole potenziale di crescita a lungo termine e all'incertezza politica, aumentano il rischio che lo slittamento fiscale riaccenda le preoccupazioni del mercato sulla sostenibilità del debito sovrano.Gliaziendali, con le aziende dell'area euro che segnalano un calo degli utili a causa degli elevati pagamenti di interessi. Le prospettive per i mercati immobiliari sono contrastanti, con i prezzi degli immobili residenziali che si stabilizzano, mentre i mercati immobiliari commerciali sono ancora sotto stress a causa delle sfide poste dal lavoro da remoto e dall'e-commerce. Le famiglie, al contrario, stanno beneficiando di un solido mercato del lavoro e hanno rafforzato la loro resilienza aumentando i risparmi e riducendo il debito.Sebbene l'aumento complessivo dei rischi di credito sia stato finora graduale, lese la crescita rallentasse più di quanto previsto attualmente, il che potrebbe, a sua volta, influire negativamente sulla qualità degli asset degli intermediari finanziari dell'area euro. Le perdite sulle esposizioni immobiliari commerciali rischiano di aumentare ulteriormente e potrebbero essere significative per singole banche e fondi di investimento. Nel complesso, tuttavia, la capacità delle banche di assorbire un ulteriore deterioramento della qualità degli asset continua a essere supportata da elevati livelli di redditività e da solidi buffer di capitale e liquidità.Per preservare e rafforzare la resilienza del sistema finanziario nell'attuale contesto macrofinanziario incerto, èinsieme a misure basate sui mutuatari che garantiscano solidi standard di prestito. Inoltre, la crescente presenza sul mercato e l'interconnessione degli intermediari finanziari non bancari richiedono un insieme completo di misure politiche per aumentare la resilienza del settore, osserva la BCE. Tale resilienza nel settore NBFI contribuirebbe anche a promuovere mercati dei capitali più integrati. Ciò dovrebbe rafforzare la stabilità finanziaria e integrare gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, che mira a sostenere la produttività e la crescita economica dell'Europa.