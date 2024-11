Borse europee positive nonostante tensioni geopolitiche. A Milano svetta Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nonostante i, dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte di Mosca. Intanto, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato oltre 50 banche russe di piccole e medie dimensioni e soprattutto(la terza banca più grande della Russia e la più grande banca che fino ad ora non era stata sanzionata).Non sono arrivati particolari spunti daistatunitensi nel pomeriggio, con nuove richieste di sussidi di disoccupazione pari a 213 mila, contro 220 mila attese e 219 mila precedenti (il risultato ha risentito della volatilità dovuta agli scioperi e agli uragani, e ha rappresentato un minimo dallo scorso aprile). Inoltre, sono arrivati segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a novembre.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,55%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,74%, a 69,95 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +121 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,56%.in luce, con un ampio progresso dello 0,74%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,79%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,2%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 35.436 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,15%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 21/11/2024 è stato pari a 2,2 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,05 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,95%),(+1,89%),(+1,65%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,38%.del FTSE MidCap,(+3,56%),(+2,51%),(+2,34%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,29%. Sensibili perdite per, in calo del 4,62%. In apnea, che arretra del 4,04%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.