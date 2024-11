Borse europee toniche aspettando la BCE

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Sul fronte macroeconomico, hanno deluso i datiper il mese di novembre, con l'attività che è riscesa in contrazione per la seconda volta in tre mesi. Il nuovo calo della produzione è dovuto al declino dell'attività economica terziaria, che per la prima volta in dieci mesi ha raggiunto il manifatturiero in zona contrazione, che ha a sua volta segnato un tasso di calo accelerato.Ciò ha fatto scendere le quotazioni dell'euro (ai minimi degli ultimi due anni contro il dollaro) e diminuire i rendimenti dei titoli di Stato della zona euro, perché sono aumentate le scommesse di taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea. Per quanto riguarda l'Italia, in serata arriverà il, attualmente "Baa3" con outlook stabile.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,72%). Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,30%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,95%.Avanza di poco lo, che si porta a +123 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,50%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,92%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,38%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.646 punti.Il controvalore degli scambi nella seduta del 22/11/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,78 miliardi di euro, con un incremento di ben 573,9 milioni di euro, pari al 25,97%, rispetto ai precedenti 2,21 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,80%.In luce, con un ampio progresso del 3,22%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,86%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,83%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,92%),(+3,82%),(+3,38%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.