Fondo Fon.Te. completa il rafforzamento del portafoglio: 30 milioni in Venture Capital

(Teleborsa) - Ilcompie un nuovo importante passo nel percorso di diversificazione del proprio portafoglio di investimento illiquido (o "alternative"), completando nel mese di novembre 2024 il processo selettivo avviato in estate volto adIlha inoltre deliberato l’affidamento adi un mandato multi-asset per la gestione di Fia internazionali con orizzonte di lungo periodo, per un impegno complessivo di"Fon.Te. completa un importante processo di rafforzamento del proprio portafoglio, volto alla massima efficienza gestionale a beneficio di tutti i suoi iscritti" commenta il"Con l’allocazione in Venture Capital e l’individuazione di un importante partner italiano come DeA Capital si completa con soddisfazione un progetto triennale che colloca Fon.Te. tra i primi investitori di categoria in Private Markets, con un impegno target di oltre 500 milioni di euro".