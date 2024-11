Sanlorenzo, buyback per oltre 1,77 milioni di euro

Sanlorenzo

Azienda leader nel settore della nautica di lusso

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra il 18 e il 22 novembre 2024, hacomplessivamenteal prezzo medio di 31,55 euro per azione, per uncomplessivo diA seguito delle operazioni finora effettuate, al 22 novembre Sanlorenzo detiene 358.546 azioni proprie.A Milano discesa moderata per l', che chiude la giornata del 22 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.