Mercati positivi. A Milano occhi sul risiko bancario

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia e trova protagonisti i titoli delle banche, con la nuova mossa di Unicredit che ha lanciato un'offerta da oltre 10 miliardi di euro su Banco BPM, rilanciando il risiko bancario.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,045. L'è in calo (-1,42%) e si attesta su 2.670,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,93%) si attesta su 70,57 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%, eavanza dello 0,60%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.662 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,54%),(+4,16%),(+2,07%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,68%),(+1,31%),(+1,27%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.