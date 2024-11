Wall Street positiva, rendimento Treasury 10 anni sotto il 4,29%

Macy's

Merck

Summit Materials

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

materiali

sanitario

energia

Nike

Merck

United Health

Intel

Chevron

Wal-Mart

Salesforce

Moderna

Dollar Tree

Globalfoundries

DexCom

Nvidia

Diamondback Energy

Netflix

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) -, con il mercato azionario in rialzo e i rendimenti dei Treasury in declino, dopo che gli investitori hannodegli Stati Uniti da parte di Donald Trump. La nomina delha alleviato le preoccupazioni sul programma inflazionistico del nuovo presidente.Sul, la giornata è priva di indicazioni significative. Prima della campanella è emerso che l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è peggiorato a ottobre.Tra gliha annunciato un ritardo nella pubblicazione dei conti per terzo trimestre (citando un problema contabile),ha affermato che il suo farmaco Winrevair ha contribuito a ridurre significativamente il rischio di morte nei pazienti con una rara condizione che causa ipertensione polmonare,ha annunciato che il fornitore di materiali edili Quikrete l'acquisirà in un accordo valutato 11,5 miliardi di dollari.Guardando ai, Wall Street mostra un guadagno dello 0,80% sul, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 5.985 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,47%),(+0,91%) e(+0,66%). Il settore, con il suo -1,92%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,58%),(+2,09%),(+2,00%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,30%),(+5,27%),(+5,19%) e(+5,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,13%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,27%.