Borse europee in ribasso con annunci Trump su dazi. Tonfo dell'automotive

(Teleborsa) -. Sul sentiment del mercatodegli USA (Canada, Messico e Cina). Scrivendo sulla sua piattaforma "Truth Social", Trump ha affermato ieri sera che subito dopo il suo insediamento firmerà un ordine esecutivo per imporre una tariffa del 25% su tutti i beni provenienti da Messico e Canada. Ha anche affermato che un'ulteriore tariffa del 10% sarà imposta alla Cina finché il governo cinese non reprimerà il contrabbando di droga, in particolare di fentanyl.Oggi, mentre negli Stati Uniti saranno resi noti - tra le altre cose - gli indici dei prezzi delle abitazioni S&P CoreLogic Case-Shiller e Federal Housing Finance Agency, e la fiducia dei consumatori di novembre rilevata dal Conference Board. Inoltre, stasera saranno pubblicati iL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,3 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +126 punti base, con ilche si posiziona al 3,48%.pensosa, con un calo dello 0,54%, tentenna, con un ribasso dello 0,48%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,81%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,66%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.365 punti. In discesa il(-0,8%); con analoga direzione, negativo il(-0,95%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,59%. Seduta positiva per, che riflette un aumento dell'1,47%. Passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,39%. Composta, che cresce di un modesto +0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.scende del 3,77%. Calo deciso per, che segna un -2,62%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,46%.in deciso aumento a Milano,ottiene un +1,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,91%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,97%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,33%.