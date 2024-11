Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 6.012 punti. Leggermente positivo il(+0,46%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,62%).Sul fronte macroeconomico, crollano le vendite di case nuove, mentre sale la fiducia consumatori, elaborata dal Conference Board, ma delude le attese degli analisti.C'è attesa per la pubblicazione in serata dei verbali della riunione del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve, relativo all'ultima riunione di politica monetaria.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,10%),(+0,99%) e(+0,81%). Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,28%),(+2,05%),(+1,72%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,52%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,34%),(+2,75%),(+2,28%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,21%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,62%.