EasyJet, utile ante imposte a 610 milioni di sterline nell'anno fiscale 2024 (+34%)

EasyJet

(Teleborsa) -ha registrato undiper l’anno finanziario chiuso il 30 settembre 2024 (+34%). L'Utile ante imposte è stato dinel secondo semestre, +94 milioni di sterline su base annua.Nello stesso periodo in crescita anche il numero di- +7% su base annua - e i, +1% anno su anno (e dell’1% nel quarto trimestre, in linea con la guidance). Per l'anno fiscale 2025 sono previsti circa 103 milioni di posto a sedere, il 3% in più di quelli registrati nell'ultimo anno fiscale. Inoltre la easyJet si è detta fiduciosa di poter raggiungere un profitto ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline nel medio termine.Per quanto riguarda i, è stato proposto il 20% dell'utile netto dell'anno fiscale 2024, pagabili all'inizio del 2025.La compagnia aerea ha inoltre annunciato un significativo ampliamento delle suegrazie alla partnership con, azienda di riferimento mondiale nel settore della formazione e delle tecnologie per il volo. Nei centri di formazione CAE, easyJet installerà un nuovo simulatore di volo ae due nuovi simulatori a. Il centro didisporrà inoltre di due simulatori dedicati esclusivamente alla compagnia, operativi a partire dall’inverno 2025.Condistribuiti in tre paesi, i training center della compagnia saranno tra i più moderni al mondo."Questa performance positiva – che ha portato a un aumento del 34% dei nostri profitti annuali – riflette l'efficacia e l’attuazione della nostra strategia, nonché il successo dei nostri voli e dei nostri pacchetti vacanza. Questo risultato rappresenta inoltre un passo significativo verso il nostro obiettivo di generare oltre un miliardo di sterline di utile ante imposte in modo sostenibile.”"È stato un privilegio guidare easyJet negli ultimi sette anni. Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che è stato realizzato, che è il risultato del duro lavoro dell'intero team. Sono felice di lasciare easyJet in una posizione forte. Il futuro per l'azienda è luminoso e non vedo l'ora di vedere Kenton realizzare i suoi ambiziosi piani, generando ritorni positivi per gli azionisti e rendendo i viaggi a basso costo accessibili per milioni di clienti", ha dichiarato, CEO di easyJet.