Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia.A Piazza Affari spicca la buona partenza didopo l'annuncio arrivato a mercati chiusi ieri sera su una commessa dain Indonesia.Seduta cauta in attesa deiche verranno pubblicati nel pomeriggio: attenzione rivolta soprattutto a quelli relativi ai, alle richieste di disoccupazione e alla revisione del tasso di crescita dell'ultimo trimestre. I verbali dellahanno confermato uno stato di incertezza intorno alla decisione di tagliare ulteriormente o meno idopo che i membri del Fomc si sono mostrati divisi sull'argomento.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.646 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,43%.Torna a salire lo, attestandosi a +129 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, poco mosso, che mostra un +0,06%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,75% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.085 punti.In lieve ribasso il(-0,31%); come pure, in frazionale calo il(-0,22%).di Milano, troviamo(+1,08%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,84%),(+1,19%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%.