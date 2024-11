Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

materiali

Amazon

Microsoft

3M

Wal-Mart

Amgen

Intel

Dow

Nike

Constellation Energy

Fortinet

Amazon

Palo Alto Networks

Amgen

Moderna

Walgreens Boots Alliance

Intel

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 44.860 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.022 punti.Leggermente positivo il(+0,57%); con analoga direzione, sale l'(+0,75%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,56%),(+0,90%) e(+0,81%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,67%.Tra i(+3,19%),(+2,16%),(+2,02%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,76%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,30%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,16%),(+3,57%),(+3,19%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,76%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,75%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%.