Prevalgono le vendite a Tokyo, Shenzhen in positivo nonostante timori sui dazi Usa

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,95% sul, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,02%.Ilviaggia in territorio positivo nonostante le dichiarazioni del presidente eletto americanoche prospetta una nuova stagione di dazi durante il suo mandato. Timori che hanno invece frenato gli altri mercati del continente.Resta alta l'attenzione suglianche per quel che riguarda l'– l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed – edel terzo trimestre, due indicatori che potrebbero influenzare le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.In moderato rialzo(+0,75%); in discesa(-0,68%).Sulla parità(+0,04%); leggermente positivo(+0,55%).Giornata incolore per l'contro la, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,05%.Iltratta 1,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,06%.