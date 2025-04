Brillante il listino di Tokyo. Positivo anche il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Segno più per il listino di, con gli investitori ottimisti per i negoziati in corso sul commercio e, nonostante il crollo di Wall Street dopo che ilha avvertito che i dazi commerciali decisi dall'amministrazione Trump causano maggiore inflazione e meno crescita economica. Si muovono al rialzo anche le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesetermina in aumento dell'1,07%, mentre, al contrario,, rimane allo 0,07%.Sale(+1,28%); con analoga direzione, positivo(+0,72%).Sui livelli della vigilia(-0,02%); in moderato rialzo(+0,56%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,32%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,48%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,45%.Il rendimento dell'tratta 1,32%, mentre il rendimento delè pari 1,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso 485,3 Mld ¥; preced. 584,5 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,4 punti).