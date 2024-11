Sace e Oice uniscono le forze per il supporto a ingegneri e architetti

(Teleborsa) -, l’associazione che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, annunciano una nuovaper sostenere l', con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. L'accordo triennale mira a creare sinergie tra le attività delle due organizzazioni, offrendo finanziamenti, garanzie e connessioni per i mercati esteri.Tra gli obiettivi dell'accordo c'è ladelle attività formative congiunte rivolte agli associati nell’ambito dell’hub formativo di Sace Education; l'attivazione di sinergie nelle attività disvolte da Sace; mettere a disposizione degli associati Oice unin Sace per gestire ed indirizzare correttamente le richieste di approfondimento e supporto; ladella conoscenza dei prodotti e servizi offerti da Sace attraverso attività di comunicazione mirata presso gli associati Oice.All’evento di oggi, ospitato da Sace, che dà il via alla collaborazione, sono intervenuti, Presidente Sace e, Presidente Oice per i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori, seguiti da rappresentanti di Sace che hanno approfonditole tematiche connesse all’export e alle soluzioni di Sace per le imprese.