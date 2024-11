Seduta positiva a New York. Nuovi record per DJ e S&P 500

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, dopo una sessione ridotta, durante la quale gli scambi sono rimasti limitati. Si è trattato di una seduta a "mezzo servizio" dopo la pausa della vigilia per il Thanksgiving. Oggi ricorre il Black Friday: c'è grande attesa per i dati sugli acquisti effettuati che anticipano i consumi dell’ultimo scorcio dell’anno.con il, che avanza a 44.911 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.032 punti. In rialzo il(+0,9%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,68%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,11%),(+1,00%) e(+0,49%).del Dow Jones,(+2,11%),(+1,65%),(+1,42%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,72%),(+3,20%),(+2,87%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.