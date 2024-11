Wall Street riapre "a mezzo servizio". Cautela in vista del Black Friday

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, in una seduta a "mezzo servizio" dopo la pausa della vigilia per il. Oggi ricorre il, la piazza americana sarà aperta solamente per mezza giornata. C'è grande attesa per i dati sugli acquisti effettuati che anticipano i consumi dell’ultimo scorcio dell’anno.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un timido guadagno +0,31%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.010 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,11%); come pure, pressoché invariato l'(+0,08%).