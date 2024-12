Borse europee miste con crisi politica in Francia. Crolla Stellantis dopo uscita AD

Stellantis

(Teleborsa) -. In Francia rimane alta l'attenzione per la crisi politica: la leader del partito di estrema destra Rassemblement National (RN) Marine Le Pen ha dichiarato che il suo partito voterà per tutti i voti di sfiducia contro il primo ministro Michel Barnier, a prescindere da chi li presenta, dopo che Barnier ha fatto ricorso ai poteri speciali concessi dalla Costituzione per approvare il provvedimento di legge sulla Social security.A Milano spicca ildi, dopo che ieri sera sono arrivate le, con un anno in anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato.Sul fronte macroeconomico, Istat ha confermato che nel terzo trimestre l'è rimasta ferma rispetto al periodo aprile-giugno, con una crescita tendenziale dello 0,4%, mentre a ottobre gli occupati sono aumentati di 47.000 unità (+0,2%), con il tasso di occupazione al 62,5% dal 62,4% e un livello di disoccupazione al 5,8% (mai così basso da aprile 2007). In, l'indice definitivo dei responsabili degli acquisti (PMI) è sceso a 45,2 punti a novembre, in linea con la stima preliminare e ulteriormente al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,87%. Lieve calo dell', che scende a 2.640,3 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,06 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +117 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,26%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,57%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,31%, e resta vicino alla parità(+0,02%).Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,21% a 33.483 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con chiusura su 35.638 punti. Leggermente negativo il(-0,47%); consolida i livelli della vigilia il(-0,16%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,81 miliardi di euro, con un incremento di ben 742,2 milioni di euro, pari al 35,92% rispetto ai precedenti 2,07 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,5 miliardi di azioni del 2/12/2024.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,50%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,36%.avanza dell'1,70%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,49%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,30%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,11%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.del FTSE MidCap,(+3,66%),(+3,25%),(+2,24%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,10%.scende del 2,07%.