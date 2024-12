d'Amico, buyback per oltre 460 mila euro

d'Amico

Leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 27 e il 29 novembre 2024, complessivamente(corrispondenti allo 0,091% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 4,0579 euro per azione, per unpari aAl 29 novembre, DIS detiene 4.896.732 azioni proprie, corrispondenti al 3,95% del capitale socialeIn Borsa, oggi, ribasso composto e controllato per il, che archivia la sessione in flessione del 2,07% sui valori precedenti.