Giù gli Eurolistini. Pesante Stellantis dopo uscita Tavares

(Teleborsa) -, con il settore auto sotto la lente, dopo le dimissioni del CEO Carlo Tavares, da Stellantis. Intanto in Germania,è alle prese con lo sciopero dei dipendenti.L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1,05. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.627,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,12%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,26%.passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,96%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,73%) e si attesta su 33.171 punti; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 35.345 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,65%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,26%, dopo le dimissioni di Tavares.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Tentenna, che cede l'1,45%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.del FTSE MidCap,(+1,33%),(+1,27%),(+1,17%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,56%.