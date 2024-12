PTC Therapeutics, accordo di licenza da 2,9 miliardi di dollari con Novartis

PTC Therapeutics

Novartis

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica statunitense, ha firmato uncon il colosso svizzeroper il suo, che include molecole correlate. In base all'accordo, PTC riceverà un pagamento anticipato di 1 miliardo di dollari, fino a 1,9 miliardi di dollari in milestone di sviluppo, regolamentazione e vendita, una quota di utili negli Stati Uniti e royalties a due cifre su vendite al di fuori degli Stati Uniti."La malattia di Huntington è una malattia familiare devastante e fatale. Questo accordo con PTC intendee riflette la nostra attenzione strategica e il nostro impegno nell'esplorare nuovi e potenzialmente trasformativi approcci per le malattie neurodegenerative con elevate esigenze insoddisfatte", ha affermato Vas Narasimhan, CEO di Novartis.Novartis assumerà la responsabilità dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di PTC518, dopo il completamento della porzione in corso controllata con placebo di PIVOT-HD, che dovrebbe avvenire nel primo semestre del 2025. Le aziende, su base 40/60 (40% PTC e 60% Novartis). La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'autorizzazione normativa. Le parti prevedono che l'accordo si concluderà nel primo trimestre del 2025.