Restworld, round seed da 1 milione di euro. Punta a fatturato di 10 milioni al 2027

(Teleborsa) -, startup torinese nata per facilitare il match tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca, ha completato un. Scendendo nei dettagli, si tratta di 650.000 euro derivanti da partecipazioni societarie (equity) e 350.000 euro come finanziamento a debito, sostenuto dalla vittoria del programma Start Lab 2024 diI fondi raccolti saranno destinati allo, ricostruita da zero per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di azienda, dalla trattoria indipendente alle grandi catene di ristoranti. La società si dice pronta a fare il suo ingresso nel campo dei player internazionali, puntando al posizionamento globale entro il 2027, portando il fatturato dall'attuale milione di euro a superare i 10 milioni.Il round,attiva nel mondo del welfare aziendale, vede tra i nuovi soci figure di rilievo come Mia Rigo, esperta di hotellerie di lusso e fondatrice di The Magic Collection Retreats e Gabriele Borga, exit-founder di Jobtome. A questi si aggiungono realtà istituzionali come Mival Capital, società d'investimento privata che investe nel capitale di PMI e startup AI-driven e Augusto Valli con Italian Business Adventures. Il round include anche la partecipazione della società Cavallo Consulting & Partners grazie ad Alessandro Cavallo, la holding NextUp gestita da Alessandro Annovi e altri business angel. Tra glifigura Startup Wise Guys e Vittorio Somaschini."Questo round non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza - afferma il- Con questi nuovi finanziamenti, possiamo potenziare la nostra piattaforma, rafforzare il nostro team e perseguire l'obiettivo di facilitare l'ingresso al mondo del lavoro per 3.000 persone già nel 2025. Restworld è impegnata in un cambiamento positivo nel settore della ristorazione, dove la legalità e la formazione sono al centro della nostra visione".