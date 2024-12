Wall Street mista, Intel e Tesla sostengono il Nasdaq

Intel

(Teleborsa) -, in attesa diimportanti (il clou sarà venerdì con il rapporto sulle buste paga non agricole di novembre) e di dichiarazioni da parte deistatunitensi per avere indizi sulla direzione della politica monetaria.Attualmente, gli operatori vedono una probabilità del 62% che la Fed attui un, rispetto a una probabilità dell'82% registrata un mese fa, secondo il tool FedWatch del CME.Tra i banchieri centrali che parleranno in settimana c'è il presidente della Fed,. Oggi sono in programma interventi da parte di Christopher Waller e John Williams.Tra le storie societarie, spicca il, CEO di, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà. Intel ha nominato due dirigenti senior, David Zinsner e Michelle (MJ) Johnston Holthaus, come co-amministratori delegati ad interim mentre il consiglio di amministrazione conduce una ricerca per un nuovo CEO.Al di là del mercato azionario, continua l', con l'euro che soffre la crisi politica in Francia e dopo che nel weekend Donald Trump ha affermato che le nazioni BRICS non dovrebbero creare una valuta rivale al biglietto verde.Guardando aidi Wall Street, ilsi attesta a 44.829 punti (-0,21%); resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.041 punti (+0,16%). Positivo il(+0,61%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,34%).