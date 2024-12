Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa. Denaro su banche

Unicredit

(Teleborsa) -, in vetta alle altre Borse europee,, che fanno meglio del mercato dopo che laha ventilato un possibile intervento dello Stato sulla quesitone. Su di giri anche l'energy.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.643,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,76%.Torna a salire lo, attestandosi a +121 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,26%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,60%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.944 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente.Sale il(+0,85%); con analoga direzione, positivo il(+0,73%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,79%),(+2,40%),(+2,15%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,85%.di Milano,(+6,21%),(+2,82%),(+2,20%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,94%.