Wall Street cauta. Focus su Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni industriali

Merck

Amazon

Amgen

American Express

Intel

Honeywell International

Procter & Gamble

3M

Coca-Cola Europacific Partners

Datadog

Micron Technology

Meta Platforms

Intel

Zscaler

Microchip Technology

(Teleborsa) - Poco mosso il listino USA che conferma la cautela dell'avvio, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali, in vista di importanti dati macro in arrivo, questa settimana, in particolare dal mercato del lavoro statunitense, che saranno valutati dalla, in materia di politica monetaria. Gli analisti scommettono su un taglio dei tassi di 25 punti base alla prossima riunione, in programma tra due settimane.Intanto, domani, mercoledì 4 dicembre, è atteso il, mentre venerdì 6 sarà pubblicato il rapporto sull'occupazione di novembre. Da quest'ultimo, ci si aspetta la creazione di 177.500 posti di lavoro nel corso del mese appena terminato, ovvero 12.000 in più di ottobre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 44.752 punti; sulla stessa linea, l'rimane a 6.048 punti. Senza direzione il(+0,11%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Il settore, con il suo -0,59%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,51%),(+1,32%),(+0,83%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,62%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,60%),(+2,41%),(+2,34%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,62%.Sensibili perdite per, in calo del 4,69%.In apnea, che arretra del 4,49%.