Estrima, Equita taglia target price e conferma Reduce

(Teleborsa) -ha dimezzato aper azione (-50%) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, confermando la", dopo le delibere del CdA sulle misure di stabilizzazione finanziaria.La società ha comunicato: l'avvio dellaper l'ingresso nel capitale della società e/o l'acquisizione di Brieda; l'avvio delle procedure per un'istanza difinalizzata al risanamento aziendale dopo che le banche non hanno formalizzato un accordo "stand still"; la sospensione della produzione di Birò e utilizzo del magazzino per gli ordini di 1Q25."Il contesto congiunturale resta quindi debole ed il piano di ristrutturazione costituisce un elemento di rischio rilevante", si legge nella ricerca, con il TP che è stato ridotto a causa della ridotta visibilità sul proseguimento dell'operatività, aggravata dalla sospensione dei volumi di produzione di Birò edella società.