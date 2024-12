Lagarde (BCE): crescita debole nel breve termine, inflazione aumenterà temporaneamente

(Teleborsa) - "L'ha registrato una crescita moderata nella prima metà di quest'anno, dopo cinque trimestri di stagnazione", ma le stime suggeriscono che ", sulla scia del rallentamento della crescita nel settore dei servizi e di una continua contrazione nel settore manifatturiero". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.- ha aggiunto - Si prevede che la spesa dei consumatori aumenterà con l'aumento dei redditi reali e che gli investimenti si riprenderanno con l'affievolirsi dell'impatto del precedente inasprimento della politica monetaria".Lesono tuttavia "- ha detto Lagarde - I rischi geopolitici sono elevati, con crescenti minacce al commercio internazionale. Gli elevati gradi di apertura commerciale e di integrazione nelle catene di fornitura globali rendono l'area euro vulnerabile agli shock esteri, con potenziali barriere commerciali che rappresentano minacce per il settore manifatturiero e gli investimenti".Guardando al futuro, "si prevede chedi quest'anno, poiché i precedenti bruschi cali dei prezzi dell'energia usciranno dai tassi annuali, prima di scendere al di sotto dell'obiettivo nel corso del prossimo anno", ha sottolineato la numero uno della BCE.Lagarde ha ricordato che a ottobre la BCE ha abbassato i suoi tassi di interesse chiave di 25 punti base, dopo i precedenti tagli dei tassi di giugno e settembre. "Le informazioni disponibili alla nostra riunione di ottobre hanno confermato che- ha spiegato - Il nostro tasso di deposito, il tasso attraverso il quale indirizziamo la posizione della politica monetaria, ora è al 3,25%"."Rivedremo la nostra posizione la prossima settimana, seguendo il nostro- ha sottolineato - Pertanto non ci stiamo impegnando in anticipo su un particolare percorso di tasso".