Piazza Affari al top in Europa. Mercati positivi in attesa Powell e Beige Book

(Teleborsa) -che riaprono nel segno più,. A sostenere i mercato contribuisce la performance sostanzialmente positiva di Wall Street, mentre si attendono l'e la pubblicazione del. Sul fronte macro attesi i dati deiAcquisti diffusi a, che al momento risulta il, grazie alla solida performance delle banche e dei titoli industriali.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,051. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.639,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 70,02 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,68% a quota +117 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,25%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%, poco mosso, che mostra un -0,2%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,86%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.294 punti.Positivo il(+0,93%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,96%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,69%), dopo la nomina del Ceo.Corrono anche(+2,83%),(+2,12%) e(+2,00%).Al Top tra le azioni italiane a(+4,57%),(+4,08%),(+3,16%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.