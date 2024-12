Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -rispetto a un'Europa positiva e con spinti frazionali. I mercati confermando una performance positiva in attesa della pubblicazione stasera dele di un. L'attenzione è anche puntata ai dati delin uscita in settimana (ADP e Dipartimento del lavoro).I dati deihanno confermato ladell'economia continentale ed il rischio diche potrebbeA Milano, si mettono in luce alcune Blue-Chips, come, premiata dall'annuncio di un Ceo credibile e con una grande esperienza nel settore degli spirits. Bene anche ilL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,05. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.646 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,19%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,25%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,01%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,27%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,10%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.377 punti.Positivo il(+0,72%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,03%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,04%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,19%.avanza del 2,44%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,41%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,67%.del FTSE MidCap,(+12,60%),(+6,35%),(+5,69%) e(+5,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.Tentenna, che cede lo 0,73%.