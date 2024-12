USA, Trump nomina Peter Navarro consigliere per il commercio

(Teleborsa) - Donald Trump ha nominatocome"Durante il mio primo mandato, pochi sono stati più efficaci o tenaci di Peter nell'- ha scritto Trump sul suo social Truth - Mi ha aiutato a rinegoziare accordi commerciali ingiusti come il NAFTA e il Korea-U.S. Free Trade Agreement (KORUS), e ha portato avanti tutte le mie azioni su tariffe e commercio"."La posizione di Senior Counselor sfrutta la vasta gamma di esperienze di Peter alla Casa Bianca, sfruttando al contempo le sue vaste capacità di analisi politica e media - ha aggiunto - La sua missione sarà quella di".Navarro era stato in precedenza un importante collaboratore di Trump sul commercio durante il suo primo mandato. La nomina è arrivata meno di cinque mesi dopo il rilascio di Navarro dalla prigione. Ha scontato unaper aver sfidato un mandato di comparizione del Congresso da parte del comitato speciale della Camera che indagava sulla rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021. È stato condannato per due capi di imputazione per oltraggio al Congresso.