Costco Wholesale paga dazio con i dati sulle vendite

Costco Wholesale

gestore di una serie di catene di ipermercati

S&P 100

Costco Wholesale

(Teleborsa) - Si muove debole il titoloche scambia in ribasso dello 0,44%.A pesare sulle azioni della catena di grandi magazzini, è il dato delle vendite risultato in frenata: sono cresciute del 5,6% in novembre, a 21,87 miliardi di dollari, rispetto al +7,2% registrato in ottobre e al +9% di settembre.Il trend delmostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 991,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 979,8. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.003,7.