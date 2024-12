Europa cauta in attesa dato lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, in attesa dei dati sul lavoro americano: le previsioni puntano su un aumento di 200.000 posti di lavoro, a novembre, in ripresa rispetto al debole aumento di 12.000 di ottobre. Ilè stimato in salita al 4,2% dal 4,1%.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,059. Tra le criptovalute, Bitcoin tira il fiato dopo i record oltre 100.000 dollari e viaggia sotto quota 98.000. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.639,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%, all'indomani della decisione dei paesi esportatori di greggio che ieri nel corso del vertice Opec + hanno prorogato di altri 3 mesi le restrizioni all'offerta per sostenere le quotazioni.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +107 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,19%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,36%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,32% a 34.737 punti, proseguendo la serie di sette rialzi consecutivi, iniziata il 28 del mese scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.940 punti.di Milano, troviamo(+3,30%),(+3,18%),(+2,00%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tentenna, che cede lo 0,67%.di Milano,(+8,13%),(+3,04%),(+2,70%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,28%.