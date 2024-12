Mercati europei misti. Positiva Milano con balzo Moncler

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione di dati sul PIL europeo in linea con le attese e dopo dati sul mercato del lavoro americano che supportano un taglio dei tassi da parte della Fed questo mese.: dopo il voto di sfiducia che ha rovesciato il governo di minoranza del primo ministro Barnier, il presidente Macron ha annunciato che nei prossimi giorni nominerà un primo ministro ed è arrivata l'apertura del partito socialista francese a collaborare per la formazione di un nuovo esecutivo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,057. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,55%, scendendo fino a 67,24 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +115 punti base, con ilche si posiziona al 3,20%.poco mosso, che mostra un +0,13%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,49%, eavanza dell'1,31%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,36%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 28 del mese scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.958 punti. Poco sopra la parità il(+0,24%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,5%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,88 miliardi di euro, in calo del 9,50%, rispetto ai 3,19 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,56 miliardi di azioni, rispetto ai 0,64 miliardi precedenti.di Piazza Affari, su di giri(+4,96%). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,19%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,69%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,25%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.Tra i(+7,03%),(+3,85%),(+3,04%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,64%.scende dell'1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,82%. Tentenna, che cede l'1,23%.