Mercati europei misti, spicca la Francia mentre si lavora a nuovo governo

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione di dati sul PIL europeo in linea con le attese e dopo dati sul mercato del lavoro americano che supportano un taglio dei tassi da parte della Fed questo mese.: dopo il voto di sfiducia che ha rovesciato il governo di minoranza del primo ministro Barnier, il presidente Macron ha annunciato che nei prossimi giorni nominerà un primo ministro ed è arrivata l'apertura del partito socialista francese a collaborare per la formazione di un nuovo esecutivo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,058. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.630,2 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,49%), che ha toccato 67,29 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +109 punti base, con un calo di 6 punti base, con ilche si posiziona al 3,18%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%, piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,21%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.905 punti. Leggermente positivo il(+0,27%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,59%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,12%),(+3,05%),(+1,88%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.scende del 2,04%. Tentenna, che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%.Tra i(+6,81%),(+3,41%),(+3,37%) e(+2,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,36%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.